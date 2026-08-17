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17.08.2026 17:32:33

EQS-News: SCHOTT Pharma treibt Klimaschutz mit aktualisierten wissenschaftsbasierten Klimazielen voran

SCHOTT Pharma
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EQS-News: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): ESG
SCHOTT Pharma treibt Klimaschutz mit aktualisierten wissenschaftsbasierten Klimazielen voran

17.08.2026 / 17:32 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

SCHOTT Pharma treibt Klimaschutz mit aktualisierten wissenschaftsbasierten Klimazielen voran

  • Science Based Targets initiative (SBTi) hat die aktualisierten Klimaziele des SCHOTT Konzerns bestätigt, die auch den Geschäftsbereich von SCHOTT Pharma umfassen
  • Im Fokus stehen weiterhin Strombezug über Energy Attribute Certificates aus erneuerbaren Energien, Energieeffizienz, technologische Innovationen sowie die Reduktion von Emissionen in der Wertschöpfungskette
  • Aktualisiertes Ziel für Scope-3-Emissionen stärkt den Fokus auf messbare Reduktion von Emissionen entlang der Wertschöpfungskette

SCHOTT Pharma, ein Pionier für pharmazeutische Aufbewahrungslösungen und Verabreichungssysteme, bekräftigt sein Bekenntnis zu wissenschaftsbasiertem Klimaschutz nach der Validierung der aktualisierten Klimaziele des SCHOTT Konzerns durch die Science Based Targets initiative (SBTi). Im Rahmen seiner Nachhaltigkeitsstrategie wird das Unternehmen weiterhin zur Erreichung dieser Ziele beitragen.

„Unsere Klimaschutzambitionen bleiben unverändert. Das aktualisierte Scope-3-Ziel ermöglicht es uns, unsere Massnahmen noch gezielter auf die Bereiche mit dem grössten Potenzial zur Emissionsreduktion entlang der Wertschöpfungskette auszurichten“, sagt Reinhard Mayer, CFO von SCHOTT Pharma.

Vom Bekenntnis zur Wirkung

Klimaschutz ist für SCHOTT Pharma seit vielen Jahren ein strategischer Schwerpunkt. Als forschungsorientiertes Unternehmen ist SCHOTT Pharma überzeugt, dass sich Klimaziele im Einklang mit wissenschaftlichen Erkenntnissen, technologischem Fortschritt und international anerkannten Standards weiterentwickeln müssen.

Die aktualisierten SBTi-Ziele des SCHOTT Konzerns bauen auf der bestehenden Klimastrategie auf und behalten das bereits validierte Reduktionsziel für Scope-1- und Scope-2-Treibhausgasemissionen bei. Gleichzeitig führen sie einen weiterentwickelten Ansatz für Scope-3-Emissionen ein, der auf absolute Emissionsreduktionen entlang der Wertschöpfungskette abzielt.

Die stärkere Ausrichtung der Ziele des SCHOTT Konzerns auf absolute Scope-3-Emissionen ermöglicht es, Massnahmen nach ihrem Potenzial zur Emissionsreduktion zu priorisieren. Dadurch verlagert sich der Fokus von reinen Lieferantenbekenntnissen hin zu konkreten Verbesserungen bei Produkten und Prozessen entlang der Wertschöpfungskette. Dekarbonisierungsmassnahmen können so gezielt auf die relevantesten Emissionsquellen ausgerichtet werden, auch über direkte Lieferanten hinausgehend.

Mit der erfolgreichen Validierung der aktualisierten wissenschaftsbasierten Ziele lösen der SCHOTT Konzern und SCHOTT Pharma ihr bisheriges internes Ziel „Klimaneutral 2030“ ab. Dieses konzentrierte sich ausschliesslich auf Scope-1- und Scope-2-Emissionen und beinhaltete die Kompensation von Emissionen als zentrales Element.

Im Einklang mit wissenschaftsbasiertem Klimaschutz

Die aktualisierte Validierung bestätigt, dass die Klimaziele des SCHOTT Konzerns mit SBTi-Anforderungen übereinstimmen. Als wissenschaftsbasierte Klimaziele stehen sie im Einklang mit den Zielen des Pariser Klimaabkommens zur Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5 °C. Entsprechend den von SBTi definierten Organisationsgrenzen wurde der Validierungsprozess auf Ebene des SCHOTT Konzerns durchgeführt. SCHOTT Pharma trägt zur Erreichung der wissenschaftsbasierten Klimaziele des SCHOTT Konzerns bei und setzt dabei auf gezielte Dekarbonisierungsmassnahmen in den eigenen Geschäftsaktivitäten sowie entlang der Wertschöpfungskette.

Die validierten SCHOTT Konzernziele beinhalten weiterhin, die absoluten Scope-1- und Scope-2-Emissionen um 46,2 % bis zum Geschäftsjahr 2030 gegenüber dem Basisjahr 2019 zu reduzieren. Darüber hinaus wird ein absolutes Scope-3-Ziel eingeführt, das eine Reduktion der Treibhausgasemissionen in den für den Konzern relevantesten Kategorien der Wertschöpfungskette um 27,5 % im selben Zeitraum vorsieht. Dazu zählen eingekaufte Waren und Dienstleistungen (Scope 3.1), brennstoff- und energiebezogene Emissionen (Scope 3.3) sowie die Weiterverarbeitung verkaufter Produkte (Scope 3.10).

Dekarbonisierung als fester Bestandteil der Unternehmensstrategie

SCHOTT Pharma treibt verschiedene Dekarbonisierungsmassnahmen in der Produktion und Wertschöpfungskette voran. Seit 2021 bezieht das Unternehmen für sein weltweites Produktionsnetzwerk Strom über Energy Attribute Certificates (EACs) aus erneuerbaren Energiequellen.

Darüber hinaus verbessert SCHOTT Pharma kontinuierlich die Energieeffizienz seiner Produktionsprozesse und Infrastruktur und untersucht die Integration neuer technologischer Ansätze. Beispielsweise hat das Unternehmen an seinem Standort in der Schweiz die Technologie zur Erzeugung von Water for Injection (WFI) von einem konventionellen destillationsbasierten Verfahren auf ein modernes membranbasiertes System umgestellt. Die neue Technologie macht den hohen Energiebedarf konventioneller Destillationsverfahren überflüssig und kann überwiegend mit Strom und Wärmerückgewinnung anstelle von Gas betrieben werden. Gleichzeitig steigt die Wassereffizienz von typischerweise 70 % auf über 90 % und erfüllt dabei weiterhin alle strengen pharmazeutischen Qualitäts- und Regulierungsanforderungen.

SCHOTT Pharma arbeitet ausserdem eng mit Lieferanten und Kunden zusammen, um Potenziale zur Emissionsreduktion entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu identifizieren. Dazu gehören Kooperationen im Bereich der Beschaffung erneuerbarer Energien, Materialeffizienz, Kreislaufwirtschaftskonzepte für pharmazeutische Sekundärverpackungen sowie die Transparenz zum CO2-Fussabdruck von Produkten.

Bei Medikamentenverpackungen aus Glas macht die Herstellung von Pharmaglasrohr einen erheblichen Anteil des gesamten CO2-Fussabdrucks aus. Innovationen innerhalb des Tubing-Geschäfts des SCHOTT Konzerns, einschliesslich neuer emissionsarmer Schmelztechnologien, spielen daher eine wichtige Rolle bei der Reduzierung der Scope-3.1-Emissionen zukünftiger pharmazeutischer Verpackungslösungen.

Bei Beschaffungsentscheidungen bewertet SCHOTT Pharma die Klimaziele von Lieferanten sowie deren Einsatz erneuerbarer Energien. Über die Brancheninitiative Energize unterstützen SCHOTT und SCHOTT Pharma ihre Lieferanten bei ihren Dekarbonisierungsbemühungen durch den Zugang zu Fachwissen, Ressourcen und Möglichkeiten zur Beschaffung erneuerbarer Energien. Darüber hinaus beteiligt sich das Unternehmen an Initiativen wie Alliance to Zero, um die Dekarbonisierung entlang der Wertschöpfungskette im Gesundheitswesen voranzutreiben.

Weitere Informationen zu den Klimaschutzaktivitäten von SCHOTT Pharma finden Sie unter: https://www.schott-pharma.com/de/ueber-uns/nachhaltigkeit/klimaschutz

 

Über SCHOTT Pharma

Gesundheit ist entscheidend. Deshalb entwickelt SCHOTT Pharma wissenschaftlich fundierte Aufbewahrungslösungen, die gewährleisten, dass Medikamente für Menschen auf der ganzen Welt sicher und einfach zu verwenden sind. Pro Minute erhalten mehr als 30.000 Menschen eine Injektion, die in einem Produkt von SCHOTT Pharma verpackt ist. Das Portfolio umfasst Aufbewahrungs- und Verabreichungssysteme für Medikamente, etwa vorfüllbare Spritzen aus Glas und Polymer, Karpulen, Fläschchen und Ampullen. Rund 5.000 Menschen aus über 65 Nationen arbeiten bei SCHOTT Pharma jeden Tag daran, einen Beitrag zur weltweiten Gesundheitsversorgung zu leisten. Mit 17 hochmodernen Werken in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien ist das Unternehmen in allen wichtigen Pharma-Märkten vertreten. Über 1.000 eigens entwickelte Patente und Technologien und ein modernes R&D-Zentrum in der Schweiz unterstreichen den Innovationsfokus des Unternehmens. Die 30 führenden Pharmahersteller injizierbarer Medikamente und insgesamt über 1.800 Kunden arbeiten mit SCHOTT Pharma zusammen. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 986 Millionen Euro. SCHOTT Pharma ist ein seit 2023 an der Frankfurter Wertpapierbörse gelisteter Teil der SCHOTT Gruppe, einem Unternehmen der Carl-Zeiss-Stiftung, deren Zweck die Förderung von Forschung und Lehre in den MINT-Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik ist. Weitere Informationen unter www.schott-pharma.com

Pressekontakt:

Lea Kaiser

Communications Manager

+49 (0)6131/66-4073

lea.kaiser@schott.com


17.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA
Hattenbergstrasse 10
55122 Mainz
Deutschland
Telefon: +49 6131660
E-Mail: ir.pharma@schott.com
Internet: https://ir.schott-pharma.com/
ISIN: DE000A3ENQ51
WKN: A3ENQ5
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900TU48UE99NHEY88
EQS News ID: 2384288

 
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2384288  17.08.2026 CET/CEST

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