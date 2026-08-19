Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026
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19.08.2026 09:36:36
Munich Re-Aktie in Rot: Kauf von Cyber-Insurtech-Unternehmen At-Bay geplant
Der Rückversicherer Munich Re will sein Spezialversicherungsportfolio mit einem Zukauf stärken.
"At-Bay ist aufgrund seiner Marktposition und einzigartigen Fähigkeiten eine perfekte Ergänzung unseres Spezialversicherungsportfolios und ein wichtiger Baustein unseres künftigen Cyber-Angebots", sagte Vorstandsmitglied Mike Kerner. Das Geschäft soll sich im Laufe der Zeit zu einem starken Ertragstreiber entwickeln.
Im XETRA-Handel zeigt sich die Munich Re-Aktie zeitweise 1,03 Prozent tiefer bei 518,20 Euro.
/mne/jha/
MÜNCHEN (awp international)
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