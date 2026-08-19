Munich Re-Aktie in Rot: Kauf von Cyber-Insurtech-Unternehmen At-Bay geplant

Das Unternehmen werde das in den USA ansässige Insurtech-Unternehmen At-Bay für 575 Millionen US-Dollar übernehmen, teilte der DAX -Konzern am Mittwoch in München mit. At-Bay biete Cyberversicherungen sowie Dienstleistungen im Bereich der Cybersicherheit für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) an. Die Transaktion soll im ersten Quartal 2027 abgeschlossen sein, sollten die Aufsichtsbehörden zustimmen.

"At-Bay ist aufgrund seiner Marktposition und einzigartigen Fähigkeiten eine perfekte Ergänzung unseres Spezialversicherungsportfolios und ein wichtiger Baustein unseres künftigen Cyber-Angebots", sagte Vorstandsmitglied Mike Kerner. Das Geschäft soll sich im Laufe der Zeit zu einem starken Ertragstreiber entwickeln.

Im XETRA-Handel zeigt sich die Munich Re-Aktie zeitweise 1,03 Prozent tiefer bei 518,20 Euro.

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MÜNCHEN (awp international)