SDAX aktuell: So bewegt sich der SDAX aktuell

Der SDAX klettert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0.15 Prozent auf 18’513.76 Punkte. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 94.727 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 18’429.26 Zählern und damit 0.309 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (18’486.32 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18’542.49 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18’424.90 Zählern.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, lag der SDAX bei 18’250.65 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.05.2026, betrug der SDAX-Kurs 18’429.44 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 18.08.2025, lag der SDAX bei 17’031.47 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6.67 Prozent. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 15’733.78 Punkte.

SDAX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit 1&1 (+ 5.19 Prozent auf 20.05 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 3.87 Prozent auf 31.68 EUR), JOST Werke (+ 3.76) Prozent auf 57.90 EUR), Sixt SE St (+ 3.50 Prozent auf 73.90 EUR) und SCHOTT Pharma (+ 2.55 Prozent auf 22.15 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil LPKF Laser Electronics (-5.98 Prozent auf 14.15 EUR), OHB SE (-5.08 Prozent auf 252.00 EUR), Hypoport SE (-4.85 Prozent auf 82.40 EUR), pbb (-2.95 Prozent auf 3.42 EUR) und Einhell Germany vz (-2.67 Prozent auf 73.00 EUR).

Welche SDAX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der HelloFresh-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 795’824 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX macht die OHB SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 5.403 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Aktien

Im SDAX präsentiert die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2.35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.66 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch