Gewinne in Frankfurt: SDAX steigt zum Handelsstart

Um 09:11 Uhr legt der SDAX im XETRA-Handel um 0.14 Prozent auf 18’511.48 Punkte zu. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 94.727 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.309 Prozent auf 18’429.26 Punkte an der Kurstafel, nach 18’486.32 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 18’424.90 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 18’513.82 Punkten.

SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, lag der SDAX bei 18’250.65 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.05.2026, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 18’429.44 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 18.08.2025, bewegte sich der SDAX bei 17’031.47 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6.66 Prozent. Bei 19’325.96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15’733.78 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell 1&1 (+ 5.98 Prozent auf 20.20 EUR), Sixt SE St (+ 4.83 Prozent auf 74.85 EUR), SCHOTT Pharma (+ 2.78 Prozent auf 22.20 EUR), JOST Werke (+ 2.33 Prozent auf 57.10 EUR) und FRIEDRICH VORWERK (+ 2.21 Prozent auf 66.95 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen LPKF Laser Electronics (-3.65 Prozent auf 14.50 EUR), OHB SE (-2.45 Prozent auf 259.00 EUR), Einhell Germany vz (-2.13 Prozent auf 73.40 EUR), EVOTEC SE (-1.92 Prozent auf 3.37 EUR) und pbb (-1.70 Prozent auf 3.46 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SDAX weist die EVOTEC SE-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 253’622 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die OHB SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 5.403 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2.35 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.66 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch