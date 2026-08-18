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SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51

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18.08.2026 16:29:00

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Dienstagnachmittag mit Kursplus

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Dienstagnachmittag mit Kursplus

Die Aktie von SCHOTT Pharma gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die SCHOTT Pharma-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,5 Prozent im Plus bei 22,15 EUR.

SCHOTT Pharma
20.66 CHF 2.11%
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Die Aktionäre schickten das Papier von SCHOTT Pharma nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 2,5 Prozent auf 22,15 EUR. Die SCHOTT Pharma-Aktie legte bis auf 23,25 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 23,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 125'908 SCHOTT Pharma-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 27.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SCHOTT Pharma-Aktie mit einem Kursplus von 8,35 Prozent wieder erreichen. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,62 EUR ab. Derzeit notiert die SCHOTT Pharma-Aktie damit 75,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 erhielten SCHOTT Pharma-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,180 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,173 EUR. Am 12.08.2026 hat SCHOTT Pharma die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,30 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 256.46 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 281.76 Mio. EUR ausgewiesen.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von SCHOTT Pharma wird am 10.12.2026 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von SCHOTT Pharma rechnen Experten am 16.12.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass SCHOTT Pharma ein EPS in Höhe von 0,972 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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