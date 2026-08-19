|Geringere Auslastung
|
19.08.2026 09:35:37
Burckhardt Compression-Aktie niedriger: Stellenabbau geplant
Burckhardt Compression plant einen Stellenabbau von bis zu 150 Stellen am Standort Winterthur und bis zu 70 Stellen an internationalen Standorten.
Neben dem Stellenabbau sollen auch die Organisationsstruktur vereinfacht, ausgewählte Funktionen gebündelt und Geschäftsprozesse optimiert werden, wie der Kompressorenhersteller am Mittwoch mitteilte. Zudem soll die Organisation in Indien weiter gestärkt werden.
Insgesamt beschäftigt Burckhardt derzeit gut 3300 Mitarbeitende, am Hauptsitz in Winterthur sind es etwas über 1000. Bereits im November hatte das Unternehmen Stellen abgebaut, im Januar war die Zahl der damals betroffenen Stellen in Winterthur auf 68 konkretisiert worden.
"Die heute angekündigten Massnahmen sind notwendig, um die Wettbewerbsfähigkeit und den nachhaltigen Erfolg von Burckhardt Compression sicherzustellen", wird CEO Fabrice Billard zitiert. Burckhardt sei sich bewusst, dass dies für die potenziell betroffenen Mitarbeitenden Unsicherheit bedeute. Daher werde der Konsultationsprozess "offen und konstruktiv" geführt und die Vorschläge der Arbeitnehmervertretung würden "sorgfältig geprüft".
Die Konsultationsphase läuft bis zum 9. September, das Ergebnis soll dann Mitte September bekannt gegeben werden, wie ein Sprecher auf Anfrage von AWP sagte.
Einmalkosten, Einsparungen und Ausblick
Für die Umsetzung rechnet Burckhardt im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres 2026/27 mit einmaligen Restrukturierungsaufwendungen von rund 3 Millionen Franken. Nach der vollständigen Umsetzung der Massnahmen werden jährliche Kosteneinsparungen von rund 20 Millionen Franken erwartet.
Zudem bestätigte Burckhardt die Guidance für das Gesamtjahr. Anfang Juni hatte der Konzern für 2026/27 einen Umsatz zwischen 900 Millionen und einer Milliarde Franken bei einer EBIT-Marge von rund 12 Prozent in Aussicht gestellt.Die Burckhardt-Aktie notiert an der SIX zeitweise 1,17 Prozent tiefer bei 508,00 Franken.
awp-robot/tt
Winterthur (awp)
Weitere Links:
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefrot
Der heimische Markt bewegt sich im Mittwochshandel etwas höher. Der deutsche Leitindex zeigt sich stabil. An den Börsen in Asien werden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.