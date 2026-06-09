SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51
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SCHOTT Pharma Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Schott Pharma mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Buy" belassen. Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Schott Pharma mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Gerhard Orgonas präsentierte am Montag anlässlich der anstehenden Fußball-WM die derzeitigen "European Mid-Cap All-Stars", zu denen er auch den deutschen Spezialisten für Pharmaverpackungen und Injektionssysteme zählt. Orgonas stellt die Mainzer mit ihrem defensiven Nachfrageprofil in der Verteidigung auf./ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Buy
|
Unternehmen:
SCHOTT Pharma
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
22.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
17.48 €
|
Abst. Kursziel*:
25.86%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
17.54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.43%
|
Analyst Name::
Gerhard Orgonas
|
KGV*:
-
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