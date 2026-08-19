|Händische Arbeit
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19.08.2026 12:16:36
Flughafen Zürich im Plus: Aktie trotzt System-Teilausfall und Drosselung
Am Flughafen Zürich ist die Kapazität seit Dienstag eingeschränkt.
Die Ursache für den Ausfall sei derzeit Gegenstand von Abklärungen, teilte ein Flughafensprecher am Mittwoch auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit. Der "Blick" berichtete online zuerst.
Die Techniker arbeiteten gemeinsam mit dem Lieferanten mit Hochdruck daran, das System wieder zum Laufen zu bringen. Zusätzliches Personal wurde aufgeboten, um die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten.
Zudem ist der Freizeitflugverkehr derzeit weitgehend ausgesetzt, um den regulären Flugbetrieb zu priorisieren, heisst es.
Mehr "händische Arbeit"
Das betroffene System ist laut Flughafen Zürich zuständig für die Abflugsplanung, für die elektronische Koordination mit Skyguide, Eurocontrol und der Standplatzplanung.
Aufgrund des Ausfalls werde derzeit ein vorbereitetes und trainiertes Verfahren angewendet, schreibt der Flughafensprecher. Dieses basiere jedoch auf deutlich mehr "händischer Arbeit" und ermögliche daher nicht die gleiche Kapazität wie das System. Deshalb gebe es am Flughafen Zürich derzeit eine reduzierte Kapazität für An- und Abflüge.
Einschränkungen bereits am Dienstag
Der Teilausfall führte bereits am Dienstag zu Verspätungen und einzelnen Annullationen, so der Flughafensprecher weiter. Aufgrund des Systemausfalls kam es am Dienstag zu acht Landungen ausserhalb der Betriebszeiten nach 23.30 Uhr. Die letzte Landung erfolgte um 23.55 Uhr.
Aufgrund der reduzierten Kapazität müsse auch heute Mittwoch mit Verspätungen gerechnet werden. Die Passagiere würden von ihren Airlines über allfällige Verspätungen oder Änderungen zu ihrem Flug informiert.
Im SIX-Handel notiert die Flughafen Zürich-Aktie zeitweise 0,44 Prozent höher bei 226 Franken.
Zürich (awp/sda)
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