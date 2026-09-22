SAP SE Aktie News: SAP SE verliert am Dienstagnachmittag

Die SAP SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 16:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 182,24 EUR nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'636 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte SAP SE-Aktie bei 182,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 182,14 EUR. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 776'087 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 24.10.2025 auf bis zu 244,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 34,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.07.2026 (127,50 EUR). Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 42,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,66 EUR, nach 2,50 EUR im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SAP SE am 23.07.2026. SAP SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,89 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,46 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9.88 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9.03 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 21.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von SAP SE veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 27.10.2027.

Den erwarteten Gewinn je SAP SE-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 7,06 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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