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Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578

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Rentabler Sanofi-Einstieg? 08.09.2026 10:02:16

EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sanofi von vor 10 Jahren eingebracht

EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sanofi von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren Sanofi-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Sanofi
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Sanofi-Aktie an der Börse PAR ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 68.20 EUR wert. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die Sanofi-Aktie investiert hat, hat nun 1.466 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 110.97 EUR, da sich der Wert einer Sanofi-Aktie am 07.09.2026 auf 75.69 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 10.97 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Sanofi belief sich jüngst auf 90.88 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com
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