Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Sanofi Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Es sei der allgemeinen Aufmerksamkeit möglicherweise entgangenen, aber die Franzosen hätten auf der ERS-Branchenkonferenz mit den Asthma-Studiendaten von Lunsekimig recht gute Ergebnisse eines wichtigen Forschungskandidaten vorgelegt, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Das Mittel könnte im weiteren Verlauf durchaus einen kleinen Beitrag beim Umschiffen der Dupixent-Patentklippe leisten./ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 07:58 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
95.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
74.52 €
|
Abst. Kursziel*:
27.48%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
74.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.52%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sanofi S.A.
Analysen zu Sanofi S.A.
|09:52
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|02.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|09:52
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|02.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|09:52
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|24.08.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|19.08.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Sanofi S.A.
|70.01
|6.08%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:52
|
Deutsche Bank AG
Sanofi Buy
|09:51
|
Bernstein Research
AB InBev Outperform
|09:50
|
Bernstein Research
RELX Outperform
|09:47
|
Bernstein Research
Hermès Outperform
|09:46
|
Barclays Capital
Hapag-Lloyd Underweight
|09:46
|
Barclays Capital
Inditex Overweight
|09:11
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
SAFRAN Buy