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Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005

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11.08.2026 10:42:36

Salzgitter Overweight

Salzgitter
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salzgitter AG nach endgültigen Geschäftszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Analyst Dominic O'Kane wies am Dienstag in einer ersten Reaktion darauf hin, dass der operative Gewinn (Ebitda) in der Stahlfertigung unter seiner Schätzung liege. Das sei höheren Kosten geschuldet. Zudem sei die Nettoverschuldung höher als von ihm angenommen, weil das Unternehmen entgegen seiner Erwartung Betriebskapital aufgebaut habe./rob/bek/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 08:16 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 08:16 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Salzgitter Overweight
Unternehmen:
Salzgitter 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
65.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
51.15 € 		Abst. Kursziel*:
27.08%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
50.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27.95%
Analyst Name::
Dominic O'Kane 		KGV*:
-
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