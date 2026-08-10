Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
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Salzgitter Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salzgitter AG nach endgültigen Geschäftszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Analyst Dominic O'Kane wies am Dienstag in einer ersten Reaktion darauf hin, dass der operative Gewinn (Ebitda) in der Stahlfertigung unter seiner Schätzung liege. Das sei höheren Kosten geschuldet. Zudem sei die Nettoverschuldung höher als von ihm angenommen, weil das Unternehmen entgegen seiner Erwartung Betriebskapital aufgebaut habe./rob/bek/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 08:16 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Salzgitter Overweight
|
Unternehmen:
Salzgitter
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
65.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
51.15 €
|
Abst. Kursziel*:
27.08%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
50.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.95%
|
Analyst Name::
Dominic O'Kane
|
KGV*:
-
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