Salzgitter Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salzgitter AG
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 14:28 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Salzgitter Underweight
|
Unternehmen:
Salzgitter
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
31.40 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
54.25 €
|
Abst. Kursziel*:
-42.12%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
54.05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-41.91%
|
Analyst Name::
Dominic O'Kane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Salzgitter
|
16:29
|Salzgitter Aktie News: Salzgitter springt am Dienstagnachmittag hoch (finanzen.ch)
|
15:58
|XETRA-Handel: SDAX präsentiert sich fester (finanzen.ch)
|
13:39
|EQS-Adhoc: Salzgitter Aktiengesellschaft: Preliminary financials for the financial year 2025; Management Guidance 2026 approved (EQS Group)
|
13:39
|EQS-Adhoc: Salzgitter Aktiengesellschaft: Vorläufige Geschäftszahlen des Geschäftsjahres 2025; Management Guidance 2026 verabschiedet (EQS Group)
|
12:29
|Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Mittag freundlich (finanzen.ch)
|
12:26
|Handel in Frankfurt: SDAX am Mittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
09:29
|Salzgitter Aktie News: Salzgitter steigt am Dienstagvormittag (finanzen.ch)