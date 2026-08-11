Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
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11.08.2026 09:29:00
Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Vormittag mit Kurseinbussen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Salzgitter. Die Salzgitter-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 51,10 EUR abwärts.
Die Salzgitter-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr um 2,7 Prozent auf 51,10 EUR ab. Die Salzgitter-Aktie gab in der Spitze bis auf 50,80 EUR nach. Bei 51,55 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 6'000 Salzgitter-Aktien den Besitzer.
Am 04.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 67,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,29 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 20,62 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.09.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die Salzgitter-Aktie mit einem Verlust von 59,65 Prozent wieder erreichen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,245 EUR. Im Vorjahr hatte Salzgitter 0,200 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 12.05.2026 äusserte sich Salzgitter zu den Kennzahlen des am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,49 EUR. Im letzten Jahr hatte Salzgitter einen Gewinn von -0,66 EUR je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Salzgitter 2.35 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.33 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Am 12.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Salzgitter veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 16.08.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,74 EUR je Salzgitter-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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