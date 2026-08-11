Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
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11.08.2026 07:30:04
EQS-News: Salzgitter-Konzern mit erfreulichem ersten Halbjahr 2026
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EQS-News: Salzgitter Aktiengesellschaft
/ Schlagwort(e): Halbjahresbericht
Der Salzgitter-Konzern verzeichnete im ersten Halbjahr 2026 eine erfreuliche Performance. Wesentliche Treiber waren ein ausserordentlich hoher Beitrag der Aurubis-Beteiligung sowie deutliche Ergebnisverbesserungen in unseren Geschäftsbereichen Stahlerzeugung, Handel und Technologie gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die geopolitischen Unsicherheiten, insbesondere infolge des Krieges in Nahost, belasteten die stahlnahen Aktivitäten. Auch das Ergebnisverbesserungsprogramm P28 leistete mit zusätzlichen Einsparungen in Höhe von 97 Mio. € einen signifikanten Beitrag zum Ergebnis. Die Nettofinanzposition des Konzerns belief sich Ende Juni auf –792 Mio. €. Sie blieb somit trotz des anhaltend hohen Niveaus der laufenden Investitionen, insbesondere im Zusammenhang mit der ersten Phase unseres Dekarbonisierungsprogramms SALCOS®, gegenüber dem Vorjahresniveau stabil.
Der Aussenumsatz des Salzgitter-Konzerns lag im ersten Halbjahr 2026 mit 4,6 Mrd. € (H1 2025: 4,7 Mrd. €) leicht unter dem Vorjahresniveau. Das EBITDA VX übertraf mit 459,0 Mio. € (H1 2025: 116,8 Mio. €) ebenso wie das EBT VX (257,6 Mio. €;
Aussenumsätze nach Geschäftsbereichen (Mio. EUR):
EBITDA nach Geschäftsbereichen (Mio. EUR):
Vorsteuerergebnisse (EBT) nach Geschäftsbereichen (Mio. EUR):
Ausblick
Aufgrund der vielfältigen geopolitischen Unsicherheiten bleibt die Prognostizierbarkeit sowohl der weiteren konjunkturellen Entwicklung als auch der Bewertung börsennotierter Wirtschaftsgüter in der zweiten Jahreshälfte eingeschränkt. Insgesamt rechnen wir weiterhin mit einer lediglich moderaten Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Gleichwohl gehen wir im weiteren Jahresverlauf von positiven Impulsen aus den EU-Handelsschutzmassnahmen aus. Auf Basis der Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2026 und unter Berücksichtigung der Effekte aus der Konsolidierungskreisveränderung nach Abschluss des Erwerbs der Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH (HKM) erwarten wir im Geschäftsjahr 2026 für den Salzgitter-Konzern nunmehr:
Vorbehaltlich einmaliger Ergebniseffekte aus der Kaufpreisallokation dürfte die vollständige Konsolidierung der HKM einen zusätzlichen Ergebnisanteil im Umfang eines mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrags auf das EBITDA VX bzw. EBT VX für 2026 haben. Der Aussenumsatz wird sich voraussichtlich um einen mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Betrag erhöhen. Diese An-nahmen sind in der vorstehenden Prognose berücksichtigt.
Da die Bewertung der im Oktober 2025 platzierten Umtauschanleihe zu nicht operativ bedingten und mitunter signifikanten Ergebnisschwankungen führen kann, basiert die Konzernprognose seit dem Geschäftsjahr 2026 auf bereinigten Steuerungskennzahlen. Bei der Berechnung des EBT VX (Earnings before Taxes and Valuation Exchangeable) und EBITDA VX (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization and Valuation Exchangeable) sowie des ROCE VX (Return on Capital Employed) werden die Ergebniseffekte, die im Zusammenhang mit der Bewertung der Um-tauschanleihe stehen, eliminiert.
Vorstandsvorsitzender Gunnar Groebler kommentiert wie folgt: „Die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2026 waren für den Salzgitter-Konzern bedeutend und wegweisend. Trotz anhaltend herausfordernder wirtschaftlicher Rahmenbedingungen und geopolitischer Unsicherheiten haben wir ein erfreuliches Ergebnis erzielt. Darüber hinaus haben wir die vollständige Übernahme der Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH im ersten Halbjahr sorgfältig vorbereitet und kurz nach Ende des zweiten Quartals erfolgreich abgeschlossen. Mit diesem Schritt stärken wir unsere Position im Stahlgeschäft. Zugleich haben wir mit der Veräusserung der Klöckner DESMA Elastomertechnik einen weiteren Schritt im aktiven Portfoliomanagement vollzogen.“
Finanzvorständin Birgit Potrafki ergänzt: „Das Ergebnis des ersten Halbjahres war angesichts der widrigen Umfeldbedingungen hervorragend. Unsere Aurubis-Beteiligung leistete erneut einen starken Ergebnisbeitrag und die guten Fortschritte unserer Performance- und Restrukturierungsprogramme verbesserten unsere Performance zusätzlich. Unser Ergebnisverbesserungsprogramm P28 erzielte bis Ende Juni einen nachhaltigen Effekt von 97 Mio. €. Damit haben wir bereits zur Jahresmitte den Grossteil des für 2026 angestrebten Gesamtjahresziels von 122 Mio. € erreicht und unterstreichen die hohe Wirksamkeit unserer Massnahmen. Seit Programmbeginn summieren sich die nachhaltigen Effekte damit bereits auf nahezu 350 Mio. € von langfristig insgesamt angestrebten 575 Mio. €. Die starke Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr und die Effekte aus der vollständigen Einbeziehung der HKM haben uns veranlasst, unsere Prognose für das Geschäftsjahr 2026 Mitte Juli erneut anzuheben. Ebenso erfreulich ist der Ausblick auf die Finanzposition: Trotz der vollständigen Übernahme der HKM bestätigen wir unsere Erwartung einer Nettofinanzverschuldung von knapp über 1 Mrd. € zum Jahresende 2026.“
Wie schon in den vergangenen Jahren weisen wir darauf hin, dass Chancen und Risiken aus aktuell nicht absehbaren Erlös-, Vormaterialpreis- und Beschäftigungsentwicklungen sowie Veränderungen von Währungskursen den Geschäftsverlauf des Jahres 2026 erheblich beeinflussen können.
Die vollständige Veröffentlichung zu den Ergebnissen des ersten Halbjahres 2026 finden Sie unter https://www.salzgitter-ag.com/de/investor-relations/news-publikationen/berichte.html.
Kontakt:
Markus Heidler
Leiter Investor Relations
Salzgitter AG
Eisenhüttenstrasse 99
38239 Salzgitter
Telefon +49 5341 21-6105
Telefax +49 5341 21-2570
EMail: ir@salzgitter-ag.de
11.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Salzgitter Aktiengesellschaft
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|ISIN:
|DE0006202005
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|529900E12Z6HXIMHFA15
|EQS News ID:
|2380270
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2380270 11.08.2026 CET/CEST
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