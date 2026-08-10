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11.08.2026 10:37:43

Salzgitter Buy

Salzgitter
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salzgitter AG nach detaillierten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Die finalen Kennziffern des Stahlkonzerns hätten angesichts bereits bekannter Eckdaten keine Überraschungen geboten, schrieb Cole Hathorn in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Salzgitter dürfte in besonderem Maße von protektionistischeren EU-Stahlquoten, höheren EU-Stahlpreisen und den deutschen Infrastrukturausgaben ab 2027 profitieren./rob/edh/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 02:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 02:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Salzgitter Buy
Unternehmen:
Salzgitter 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
66.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
51.15 € 		Abst. Kursziel*:
29.03%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
50.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
29.92%
Analyst Name::
Cole Hathorn 		KGV*:
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10:37 Salzgitter Buy Jefferies & Company Inc.
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