Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Salzgitter Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salzgitter AG nach detaillierten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Die finalen Kennziffern des Stahlkonzerns hätten angesichts bereits bekannter Eckdaten keine Überraschungen geboten, schrieb Cole Hathorn in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Salzgitter dürfte in besonderem Maße von protektionistischeren EU-Stahlquoten, höheren EU-Stahlpreisen und den deutschen Infrastrukturausgaben ab 2027 profitieren./rob/edh/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 02:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Salzgitter Buy
|
Unternehmen:
Salzgitter
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
66.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
51.15 €
|
Abst. Kursziel*:
29.03%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
50.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29.92%
|
Analyst Name::
Cole Hathorn
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Salzgitter
|
16:29
|Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Dienstagnachmittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
15:58
|Optimismus in Frankfurt: MDAX verbucht Gewinne (finanzen.ch)
|
12:29
|Salzgitter Aktie News: Salzgitter tendiert am Dienstagmittag südwärts (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.ch)
|
11:06
|Salzgitter sieht weiterhin verhaltene Nachfrage - aber Belebung 2027 (AWP)
|
09:29
|Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Vormittag mit Kurseinbussen (finanzen.ch)
|
09:28
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX fällt zum Start zurück (finanzen.ch)
|
07:30
|EQS-News: Salzgitter-Konzern mit erfreulichem ersten Halbjahr 2026 (EQS Group)
Analysen zu Salzgitter
|10:42
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:37
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|20.07.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:42
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:37
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|20.07.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:42
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:37
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.03.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|09.07.26
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.05.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|13.05.26
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|13.05.26
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Salzgitter
|47.80
|-0.79%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:25
|
RBC Capital Markets
NVIDIA Outperform
|13:22
|
DZ BANK
ProSiebenSat.1 Media Halten
|12:25
|
RBC Capital Markets
Henkel vz. Sector Perform
|12:11
|
Bernstein Research
RTL Market-Perform
|12:10
|
Jefferies & Company Inc.
Jungheinrich Buy
|11:59
|
Jefferies & Company Inc.
GSK Buy
|11:50
|
Deutsche Bank AG
Merck Hold