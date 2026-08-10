Salzgitter 47.56 CHF -3.43% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salzgitter AG nach detaillierten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Die finalen Kennziffern des Stahlkonzerns hätten angesichts bereits bekannter Eckdaten keine Überraschungen geboten, schrieb Cole Hathorn in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Salzgitter dürfte in besonderem Maße von protektionistischeren EU-Stahlquoten, höheren EU-Stahlpreisen und den deutschen Infrastrukturausgaben ab 2027 profitieren./rob/edh/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 02:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 02:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.