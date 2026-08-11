Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Die Salzgitter-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 2,4 Prozent bei 51,25 EUR. Bei 49,48 EUR markierte die Salzgitter-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 51,55 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 120'966 Salzgitter-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 67,60 EUR erreichte der Titel am 04.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Salzgitter-Aktie liegt somit 24,19 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 05.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,62 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Salzgitter-Aktie derzeit noch 59,77 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR an Salzgitter-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,245 EUR. Am 12.05.2026 hat Salzgitter in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,49 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Salzgitter noch ein Gewinn pro Aktie von -0,66 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Salzgitter im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,67 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.35 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.33 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2026 terminiert. Salzgitter dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 16.08.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Salzgitter-Gewinn in Höhe von 4,74 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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