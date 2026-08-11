Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
11.08.2026 12:29:00
Salzgitter Aktie News: Salzgitter tendiert am Dienstagmittag südwärts
Die Aktie von Salzgitter gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Salzgitter-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,3 Prozent auf 51,30 EUR.
Um 12:28 Uhr fiel die Salzgitter-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 51,30 EUR ab. Der Kurs der Salzgitter-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 49,48 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 51,55 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 90'344 Salzgitter-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 67,60 EUR erreichte der Titel am 04.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Salzgitter-Aktie mit einem Kursplus von 31,77 Prozent wieder erreichen. Am 05.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 20,62 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Salzgitter-Aktie liegt somit 148,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass Salzgitter-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,245 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Salzgitter 0,200 EUR aus. Salzgitter gewährte am 12.05.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,49 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,67 Prozent auf 2.35 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.33 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2026 terminiert. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Salzgitter rechnen Experten am 16.08.2027.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,74 EUR je Salzgitter-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Salzgitter-Aktie
Ausblick: Salzgitter legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
MDAX-Wert Salzgitter-Aktie: So viel hätte eine Investition in Salzgitter von vor einem Jahr abgeworfen
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu Salzgitter
|
15:58
|Optimismus in Frankfurt: MDAX verbucht Gewinne (finanzen.ch)
|
12:29
|Salzgitter Aktie News: Salzgitter tendiert am Dienstagmittag südwärts (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.ch)
|
11:06
|Salzgitter sieht weiterhin verhaltene Nachfrage - aber Belebung 2027 (AWP)
|
09:29
|Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Vormittag mit Kurseinbussen (finanzen.ch)
|
09:28
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX fällt zum Start zurück (finanzen.ch)
|
07:30
|EQS-News: Salzgitter Group reports encouraging first half of 2026 (EQS Group)
|
07:30
|EQS-News: Salzgitter-Konzern mit erfreulichem ersten Halbjahr 2026 (EQS Group)
Analysen zu Salzgitter
|10:42
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:37
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|20.07.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:42
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:37
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|20.07.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:42
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:37
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.03.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|09.07.26
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.05.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|13.05.26
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|13.05.26
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI nach neuem Rekord auf Richtungssuche -- DAX bleibt in Rekordnähe - etwas fester -- Verschiedene Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche ohne klare Richtung. Der deutsche Aktienmarkt verbucht unterdessen Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich uneins. In Fernost zeigten sich daneben Verluste.