Salzgitter Aktie News: Salzgitter tendiert am Dienstagmittag südwärts

Um 12:28 Uhr fiel die Salzgitter-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 51,30 EUR ab. Der Kurs der Salzgitter-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 49,48 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 51,55 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 90'344 Salzgitter-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 67,60 EUR erreichte der Titel am 04.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Salzgitter-Aktie mit einem Kursplus von 31,77 Prozent wieder erreichen. Am 05.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 20,62 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Salzgitter-Aktie liegt somit 148,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Salzgitter-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,245 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Salzgitter 0,200 EUR aus. Salzgitter gewährte am 12.05.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,49 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,67 Prozent auf 2.35 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.33 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2026 terminiert. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Salzgitter rechnen Experten am 16.08.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,74 EUR je Salzgitter-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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