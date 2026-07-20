Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
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20.07.2026 08:15:27
Salzgitter Overweight
Salzgitter
51.92 CHF 0.77%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salzgitter AG nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Die Ergebniskennziffern (Ebitda) hätten seine Prognosen und die Konsensschätzungen klar übertroffen, schrieb Dominic O'Kane in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem lobte er den angehobenen Jahresausblick des Stahlkonzerns./rob/edh/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2026 / 19:01 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.07.2026 / 19:01 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.07.2026 / 19:01 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Salzgitter Overweight
|
Unternehmen:
Salzgitter
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
65.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
55.65 €
|
Abst. Kursziel*:
16.80%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
56.45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.15%
|
Analyst Name::
Dominic O'Kane
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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