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Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005

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20.07.2026 08:15:27

Salzgitter Overweight

Salzgitter
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salzgitter AG nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Die Ergebniskennziffern (Ebitda) hätten seine Prognosen und die Konsensschätzungen klar übertroffen, schrieb Dominic O'Kane in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem lobte er den angehobenen Jahresausblick des Stahlkonzerns./rob/edh/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2026 / 19:01 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.07.2026 / 19:01 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Salzgitter Overweight
Unternehmen:
Salzgitter 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
65.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
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16.80%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
56.45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Dominic O'Kane 		KGV*:
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