Salzgitter 51.53 CHF 5.20% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salzgitter AG auf "Buy" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Mit dem operativen Ergebnis (Ebitda) habe der Stahlhersteller seine Erwartungen übertroffen, schrieb Cole Hathorn am Freitag anlässlich der Eckdaten für das zweite Quartal und der Anhebung der Unternehmensprognose. Er betonte die starke Stahlproduktion./rob/ajx/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / 12:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 12:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.