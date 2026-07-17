Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
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17.07.2026
SWX
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20.07.2026 07:39:45
Salzgitter Buy
Salzgitter
51.53 CHF 5.20%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salzgitter AG auf "Buy" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Mit dem operativen Ergebnis (Ebitda) habe der Stahlhersteller seine Erwartungen übertroffen, schrieb Cole Hathorn am Freitag anlässlich der Eckdaten für das zweite Quartal und der Anhebung der Unternehmensprognose. Er betonte die starke Stahlproduktion./rob/ajx/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / 12:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 12:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 12:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Salzgitter Buy
|
Unternehmen:
Salzgitter
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
66.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
55.70 €
|
Abst. Kursziel*:
18.49%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
56.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.23%
|
Analyst Name::
Cole Hathorn
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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