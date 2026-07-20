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Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005

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20.07.2026 13:37:23

Salzgitter Halten

Salzgitter
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Salzgitter nach vorläufigen Halbjahreszahlen von 60 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die erhöhten Jahresziele stärkten den Anlagehintergrund mit Blick auf eine nachhaltige Ergebnisverbesserung des Stahlkonzerns, schrieb Dirk Schlamp in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte schraubte seine Gewinnprognosen für die Jahre 2026 bis 2028 nach oben./rob/edh/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 13:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 13:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Salzgitter Halten
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