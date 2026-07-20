Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
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Salzgitter Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Salzgitter nach vorläufigen Halbjahreszahlen von 60 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die erhöhten Jahresziele stärkten den Anlagehintergrund mit Blick auf eine nachhaltige Ergebnisverbesserung des Stahlkonzerns, schrieb Dirk Schlamp in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte schraubte seine Gewinnprognosen für die Jahre 2026 bis 2028 nach oben./rob/edh/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Salzgitter Halten
|
Unternehmen:
Salzgitter
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
57.60 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
56.95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Dirk Schlamp
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Salzgitter
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Analysen zu Salzgitter
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|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|08:15
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:39
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|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
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|10.07.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
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|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.03.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|Salzgitter Underweight
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|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|09.07.26
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.05.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|13.05.26
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|13.05.26
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.