NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salzgitter AG nach detaillierten Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 31,40 Euro auf "Underweight" belassen. Alles in allem habe es keine größeren Überraschungen gegeben, schrieb Dominic O'Kane am Montag. Bemerkenswert sei die Erhöhung des Gesamtinvestitionsbudgets für das Transformationsprogramm Salcos von zuvor 2,5 Milliarden auf nun 2,7 Milliarden Euro. Er verwies zudem auf die Prognose zur Nettoverschuldung von 954 Millionen Euro, die deutlich über seiner Schätzung liege, was vor allem auf höhere Investitionen im vierten Quartal zurückzuführen sei. Die im Februar gegebene Jahresprognose für das operative Ergebnis (Ebitda) 2026 sei unverändert geblieben und liege damit - bezogen auf die Mitte der Spanne - etwa 15 Prozent unter dem Konsens und noch etwas deutlicher unter seiner Schätzung./ck/rob/ag;