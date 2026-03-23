Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Salzgitter Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salzgitter AG nach detaillierten Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 31,40 Euro auf "Underweight" belassen. Alles in allem habe es keine größeren Überraschungen gegeben, schrieb Dominic O'Kane am Montag. Bemerkenswert sei die Erhöhung des Gesamtinvestitionsbudgets für das Transformationsprogramm Salcos von zuvor 2,5 Milliarden auf nun 2,7 Milliarden Euro. Er verwies zudem auf die Prognose zur Nettoverschuldung von 954 Millionen Euro, die deutlich über seiner Schätzung liege, was vor allem auf höhere Investitionen im vierten Quartal zurückzuführen sei. Die im Februar gegebene Jahresprognose für das operative Ergebnis (Ebitda) 2026 sei unverändert geblieben und liege damit - bezogen auf die Mitte der Spanne - etwa 15 Prozent unter dem Konsens und noch etwas deutlicher unter seiner Schätzung./ck/rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 08:05 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Salzgitter Underweight
|
Unternehmen:
Salzgitter
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
31.40 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
32.60 €
|
Abst. Kursziel*:
-3.68%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
32.28 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2.73%
|
Analyst Name::
Dominic O'Kane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Salzgitter
|
09:29
|Salzgitter Aktie News: Salzgitter gibt am Vormittag deutlich nach (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Handel: MDAX zeigt sich zum Start des Montagshandels leichter (finanzen.ch)
|
08:42
|EQS-PVR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
07:30
|EQS-News: Salzgitter-Konzern mit Vorsteuerergebnis nahe Breakeven (EQS Group)
|
07:30
|EQS-News: Salzgitter Group delivers pretax result close to breakeven (EQS Group)
|
20.03.26
|Salzgitter Aktie News: Salzgitter tritt am Nachmittag auf der Stelle (finanzen.ch)
|
20.03.26
|Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Mittag gesucht (finanzen.ch)
|
20.03.26
|SDAX aktuell: Das macht der SDAX am Mittag (finanzen.ch)
Analysen zu Salzgitter
|09:29
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:17
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.03.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|10.02.26
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:29
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:17
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.03.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|10.02.26
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|Salzgitter Buy
|UBS AG
|26.11.25
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|19.09.25
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|11.08.25
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|09:29
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:17
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.02.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|10.02.26
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.01.26
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|02.12.25
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Salzgitter
|29.26
|-12.24%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:30
|
Barclays Capital
FUCHS Overweight
|10:29
|
Barclays Capital
Brenntag Equal Weight
|10:26
|
Jefferies & Company Inc.
Vonovia Buy
|10:19
|
Goldman Sachs Group Inc.
Vonovia Buy
|10:01
|
JP Morgan Chase & Co.
Delivery Hero Overweight
|09:29
|
JP Morgan Chase & Co.
Salzgitter Underweight
|09:17
|
Jefferies & Company Inc.
Salzgitter Hold