Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024
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30.09.2026 22:30:39
So schätzen Analysten die Salesforce-Aktie ein
Die Salesforce-Aktie wurde im September 2026 von 20 Analysten unter die Lupe genommen.
14 Experten sehen das Papier als Kauf, 6 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 282,10 USD beziffert, während sich der aktuelle NYSE-Aktienkurs von Salesforce auf 229,57 USD beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|300,00 USD
|30,68
|21.09.2026
|RBC Capital Markets
|250,00 USD
|8,90
|17.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|265,00 USD
|15,43
|17.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|265,00 USD
|15,43
|16.09.2026
|UBS AG
|240,00 USD
|4,54
|11.09.2026
|RBC Capital Markets
|250,00 USD
|8,90
|10.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|265,00 USD
|15,43
|09.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|265,00 USD
|15,43
|02.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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|JP Morgan Chase & Co.
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
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Salesforce am 30.09.2026
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