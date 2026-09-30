So schätzen Analysten die Salesforce-Aktie ein

Die Salesforce-Aktie wurde im September 2026 von 20 Analysten unter die Lupe genommen.

14 Experten sehen das Papier als Kauf, 6 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 282,10 USD beziffert, während sich der aktuelle NYSE-Aktienkurs von Salesforce auf 229,57 USD beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 300,00 USD 30,68 21.09.2026 RBC Capital Markets 250,00 USD 8,90 17.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 265,00 USD 15,43 17.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 265,00 USD 15,43 16.09.2026 UBS AG 240,00 USD 4,54 11.09.2026 RBC Capital Markets 250,00 USD 8,90 10.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 265,00 USD 15,43 09.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 265,00 USD 15,43 02.09.2026

Redaktion finanzen.ch