Salesforce Aktie News: Salesforce gewinnt am Abend an Fahrt

Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Salesforce zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,3 Prozent auf 234,78 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 50'912 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Salesforce-Aktie bei 239,34 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 235,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1'253'674 Salesforce-Aktien.

Am 30.12.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 269,01 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Salesforce-Aktie 14,58 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.06.2026 bei 147,60 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 37,13 Prozent könnte die Salesforce-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,12 USD. Im Vorjahr hatte Salesforce 1,66 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Salesforce liess sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 4,29 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,96 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,83 Prozent auf 11.35 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 02.12.2026 dürfte die Q3 2027-Bilanz von Salesforce veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Salesforce im Jahr 2027 16,75 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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