Salesforce Aktie News: Salesforce am Donnerstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Salesforce-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 2,8 Prozent auf 236,02 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 50'699 Punkten notiert. Die Salesforce-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 239,34 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 235,00 USD. Bisher wurden heute 412'658 Salesforce-Aktien gehandelt.

Am 30.12.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 269,01 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 13,98 Prozent Plus fehlen der Salesforce-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 147,60 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Salesforce-Aktie 59,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,12 USD. Im Vorjahr hatte Salesforce 1,66 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Salesforce am 26.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 4,29 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,96 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Salesforce im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,83 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11.35 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 10.24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2027 wird am 02.12.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Salesforce einen Gewinn von 16,75 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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