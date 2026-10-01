Dow Jones 30 Industrial-Titel Salesforce-Aktie: So viel hätte eine Investition in Salesforce von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Salesforce-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 71.33 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 14.019 Salesforce-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3’218.42 USD, da sich der Wert eines Salesforce-Anteils am 30.09.2026 auf 229.57 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 221.84 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Salesforce einen Börsenwert von 185.05 Mrd. USD. Das Salesforce-Papier wurde am 20.06.2019 an der Börse NYSE zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines Salesforce-Anteils lag damals bei 38.50 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch