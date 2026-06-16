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16.06.2026 21:36:03

Salesforce Neutral

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Salesforce nach dem angekündigten Kauf der Plattform Fin auf "Neutral" mit einem Kursziel von 185 US-Dollar belassen. Sein erster Gedanke sei gewesen, dass die Transaktion genau zu der Art von Geschäften zähle, die der US-Softwarekonzern abschließen sollte, schrieb Karl Keirstead in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Denn Fin sei wie Salesforce auf dem Gebiet des Kundenbeziehungsmanagements tätig und zudem auch KI-fokussiert. Allerdings stelle sich für ihn die Frage, warum Fin nach zwei Jahren eigener Forschung und Entwicklung überhaupt benötigt werde. Eventuell seien die bisherigen Angebote von Salesforce nicht für schnelle Implementierungen im Mittelstand konzipiert./la/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 03:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 03:24 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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