Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024
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28.05.2026 09:23:10
Salesforce Overweight
Salesforce
137.08 CHF -3.57%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Salesforce von 252 auf 236 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Raimo Lenschow zweifelt, ob das solide erste Geschäftsquartal etwas an den KI-Sorgen der Anleger ändern kann, wie er am Donnerstag schrieb. Er kappte derweil seine Cashflow-Prognosen für den Softwarekonzern./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 03:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 03:43 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 03:43 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Salesforce Overweight
|
Unternehmen:
Salesforce
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 236.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 177.51
|
Abst. Kursziel*:
32.95%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 177.56
|
Abst. Kursziel aktuell:
32.91%
|
Analyst Name::
Raimo Lenschow
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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