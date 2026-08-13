Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024
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13.08.2026 16:02:23
Dow Jones 30 Industrial-Titel Salesforce-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Salesforce von vor einem Jahr bedeutet
Anleger, die vor Jahren in Salesforce-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Salesforce-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Salesforce-Anteile bei 237.03 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Salesforce-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0.422 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.08.2026 gerechnet (193.32 USD), wäre die Investition nun 81.56 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 18.44 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Salesforce belief sich zuletzt auf 161.97 Mrd. USD. Das Börsendebüt der Salesforce-Aktie fand am 20.06.2019 an der Börse NYSE statt. Der erste festgestellte Kurs der Salesforce-Aktie lag damals bei 38.50 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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