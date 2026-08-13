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13.08.2026 16:29:00
Salesforce Aktie News: Salesforce zeigt sich am Nachmittag gestärkt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Salesforce. Zuletzt stieg die Salesforce-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 195,89 USD.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 1,3 Prozent auf 195,89 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 54'040 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Salesforce-Aktie bei 196,18 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 195,42 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 305'907 Salesforce-Aktien umgesetzt.
Am 30.12.2025 markierte das Papier bei 269,01 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Salesforce-Aktie damit 27,18 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 147,60 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 24,65 Prozent könnte die Salesforce-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,00 USD. Im Vorjahr erhielten Salesforce-Aktionäre 1,66 USD je Wertpapier. Salesforce veröffentlichte am 27.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 2,42 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Salesforce 1,59 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Salesforce mit einem Umsatz von insgesamt 11.13 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.83 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 13,27 Prozent gesteigert.
Die Salesforce-Bilanz für Q2 2027 wird am 26.08.2026 erwartet. Experten erwarten die Q2 2028-Kennzahlen am 01.09.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 14,15 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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