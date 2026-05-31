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Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024

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01.06.2026 21:02:52

Salesforce Overweight

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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Salesforce angesichts der Übernahme des Unternehmens Contentful auf "Overweight" mit einem Kursziel von 236 US-Dollar belassen. Raimo Lenschow merkt in einem am Montag vorliegenden Kommentar an, dass der Kauf auf die große, globale Kundenbasis des Content-Management-Spezialisten abziele. Salesforce könne dies für Cross-Selling und die Plattformerweiterung nutzen./tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 14:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 14:35 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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