Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024
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Salesforce Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Salesforce angesichts der Übernahme des Unternehmens Contentful auf "Overweight" mit einem Kursziel von 236 US-Dollar belassen. Raimo Lenschow merkt in einem am Montag vorliegenden Kommentar an, dass der Kauf auf die große, globale Kundenbasis des Content-Management-Spezialisten abziele. Salesforce könne dies für Cross-Selling und die Plattformerweiterung nutzen./tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Salesforce Overweight
|
Unternehmen:
Salesforce
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 236.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 210.79
|
Abst. Kursziel*:
11.96%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 209.63
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.58%
|
Analyst Name::
Raimo Lenschow
|
KGV*:
-
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