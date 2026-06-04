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Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024

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04.06.2026 19:17:45

Salesforce Sector Perform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Salesforce nach dem Besuch der Hauskonferenz Connections auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 210 US-Dollar belassen. Das erste Fazit sei, dass die Einführung der KI-Plattform Agentforce noch in den Anfängen stecke, schrieb Rishi Jaluria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Gespräche deuteten auf generell stabile Kunden- und Lizenzzahlen hin./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2026 / 12:27 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2026 / 12:27 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Salesforce Sector Perform
Unternehmen:
Salesforce 		Analyst:
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