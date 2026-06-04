Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Salesforce Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Salesforce nach dem Besuch der Hauskonferenz Connections auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 210 US-Dollar belassen. Das erste Fazit sei, dass die Einführung der KI-Plattform Agentforce noch in den Anfängen stecke, schrieb Rishi Jaluria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Gespräche deuteten auf generell stabile Kunden- und Lizenzzahlen hin./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Salesforce Sector Perform
|
Unternehmen:
Salesforce
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 210.00
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
$ 189.85
|
Abst. Kursziel*:
10.61%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
$ 189.92
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.57%
|
Analyst Name::
Rishi Jaluria
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Salesforce
|
16:29
|Salesforce Aktie News: Salesforce zieht am Donnerstagnachmittag an (finanzen.ch)
|
16:02
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Salesforce-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Salesforce von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
03.06.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
|
03.06.26