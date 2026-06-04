NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Salesforce nach dem Besuch der Hauskonferenz Connections auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 210 US-Dollar belassen. Das erste Fazit sei, dass die Einführung der KI-Plattform Agentforce noch in den Anfängen stecke, schrieb Rishi Jaluria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Gespräche deuteten auf generell stabile Kunden- und Lizenzzahlen hin./rob/tih/he;