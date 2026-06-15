Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Salesforce Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salesforce nach dem angekündigten Kauf der Plattform Fin auf "Buy" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Der Schritt dürfte dazu beitragen, die Einführung von Künstlicher Intelligenz in die CRM-Kundenbasis, also das Herzstück des Kundenbeziehungsmanagements, zu beschleunigen, schrieb Brent Thill in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Fin sei zwar bislang vor allem bei kleinen und mittleren Unternehmen erfolgreich, doch ihre Neuausrichtung unter anderem auf eigene Large Language Models und auf die ergebnisorientierte Preisgestaltung sowie die ersten Erfolge im Unternehmensbereich dürften dem gesamten CRM-Portfolio von Salesforce zugutekommen./rob/la/men;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Salesforce Buy
|
Unternehmen:
Salesforce
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 250.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 165.05
|
Abst. Kursziel*:
51.47%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 164.67
|
Abst. Kursziel aktuell:
51.82%
|
Analyst Name::
Brent Thill
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Salesforce
|
20:27
|Salesforce Aktie News: Salesforce tendiert am Abend tiefer (finanzen.ch)
|
16:29
|Salesforce Aktie News: Salesforce verteuert sich am Montagnachmittag (finanzen.ch)
|
12.06.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
12.06.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones zum Start des Freitagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
11.06.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones beendet den Donnerstagshandel mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
11.06.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones liegt im Plus (finanzen.ch)
|
11.06.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones am Donnerstagmittag im Aufwind (finanzen.ch)