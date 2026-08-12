Salesforce Aktie News: Salesforce fällt am Mittwochabend

Die Salesforce-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 2,7 Prozent auf 192,13 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'808 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Salesforce-Aktie ging bis auf 191,81 USD. Bei 192,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via New York 1'213'251 Salesforce-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 269,01 USD. Dieser Kurs wurde am 30.12.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Salesforce-Aktie 40,01 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 147,60 USD am 23.06.2026. Derzeit notiert die Salesforce-Aktie damit 30,17 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Salesforce-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,66 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,00 USD ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Salesforce am 27.05.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,42 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,59 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11.13 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9.83 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.08.2026 erfolgen. Die Veröffentlichung der Salesforce-Ergebnisse für Q2 2028 erwarten Experten am 01.09.2027.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 14,15 USD je Salesforce-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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