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26.05.2026 07:00:07

Salesforce Buy

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Salesforce mit einem Kursziel von 250 US-Dollar auf "Buy" belassen. Trotz zuletzt beunruhigender Schlagzeilen zeichne sich ein solides erstes Quartal des Softwareherstellers mit einer zunehmenden Dynamik im Bereich agentischer Künstlicher Intelligenz (KI) ab, schrieb Brent Thill am Montag in seinem Ausblick. Der Fokus liege auf der in der zweiten Jahreshälfte erhofften Geschäftsbeschleunigung./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2026 / 00:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2026 / 23:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Salesforce Buy
Unternehmen:
Salesforce 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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Rating update:
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Analyst Name::
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