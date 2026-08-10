EURO STOXX 50-Papier SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAFRAN von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde das SAFRAN-Papier an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 61.75 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die SAFRAN-Aktie investiert hätte, hätte er nun 16.194 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5’787.85 EUR, da sich der Wert einer SAFRAN-Aktie am 07.08.2026 auf 357.40 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 478.79 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von SAFRAN bezifferte sich zuletzt auf 148.16 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch