NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 22,50 Euro belassen. Der Billigflieger habe beim Nettogewinn die Erwartungen um 12 Millionen Euro übertroffen, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Montag vorliegenden Studie. Am wichtigsten sei aber, dass der Konzern sein Aktionärsversprechen einlöst, indem in dieser Woche ein neues Aktienrückkaufprogramm beginnen werde./tih/ngu;