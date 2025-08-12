NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volvo auf "Overweight" mit einem Kursziel von 330 schwedischen Kronen belassen. Die Marktschwankungen hemmten die Gewinnerholung im Lkw-Geschäft, schrieb Jose M Asumendi in einer Nachbetrachtung am Freitag zu den Quartalszahlen. Diese hätten die Erwartungen verfehlt. Mittelfristig sieht der Analyst Volvo aber in einer guten Position, um sowohl in den USA als auch in Europa höhere Gewinne zu erzielen./rob/ajx/la;