Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
24.53CHF
0.43CHF
1.79 %
12.08.2025
BRXC
17.10.2025 18:31:53
Volvo AB (B) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volvo auf "Overweight" mit einem Kursziel von 330 schwedischen Kronen belassen. Die Marktschwankungen hemmten die Gewinnerholung im Lkw-Geschäft, schrieb Jose M Asumendi in einer Nachbetrachtung am Freitag zu den Quartalszahlen. Diese hätten die Erwartungen verfehlt. Mittelfristig sieht der Analyst Volvo aber in einer guten Position, um sowohl in den USA als auch in Europa höhere Gewinne zu erzielen./rob/ajx/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 16:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 16:59 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Volvo AB (B)
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
330.00 SEK
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
268.20 SEK
Abst. Kursziel*:
23.04%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
268.20 SEK
Abst. Kursziel aktuell:
23.04%
Analyst Name::
Jose M Asumendi
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Volvo AB (B)
Analysen zu Volvo AB (B)
|18:31
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:23
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|12:42
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|10:31
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:30
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Volvo AB (B)
|24.53
|1.79%
|18:31
|
JP Morgan Chase & Co.
Volvo AB Overweight
|18:30
|
Jefferies & Company Inc.
AIXTRON Hold
|17:54
|
Jefferies & Company Inc.
Swiss Re Hold
|16:37
|
JP Morgan Chase & Co.
Zurich Insurance Underweight
|16:11
|
JP Morgan Chase & Co.
AIXTRON Neutral
|16:04
|
Jefferies & Company Inc.
Sixt Buy
|15:13
|
DZ BANK
Beiersdorf Kaufen