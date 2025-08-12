Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’644 -0.5%  SPI 17’362 -0.5%  Dow 46’254 0.7%  DAX 23’831 -1.8%  Euro 0.9250 -0.2%  EStoxx50 5’607 -0.8%  Gold 4’242 -1.9%  Bitcoin 84’710 -1.0%  Dollar 0.7927 0.0%  Öl 61.2 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
ETFs vs. Indexfonds: Was ist eigentlich der Unterschied?
Amazon-Aktie im Blick: Kann der Tech-Gigant im KI-Rennen noch aufholen?
Suche...

Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446

24.53
CHF
0.43
CHF
1.79 %
12.08.2025
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.10.2025 18:31:53

Volvo AB (B) Overweight

Volvo AB
24.53 CHF 1.79%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volvo auf "Overweight" mit einem Kursziel von 330 schwedischen Kronen belassen. Die Marktschwankungen hemmten die Gewinnerholung im Lkw-Geschäft, schrieb Jose M Asumendi in einer Nachbetrachtung am Freitag zu den Quartalszahlen. Diese hätten die Erwartungen verfehlt. Mittelfristig sieht der Analyst Volvo aber in einer guten Position, um sowohl in den USA als auch in Europa höhere Gewinne zu erzielen./rob/ajx/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 16:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 16:59 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Volvo AB (B) Overweight
Unternehmen:
Volvo AB (B) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
330.00 SEK
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
268.20 SEK 		Abst. Kursziel*:
23.04%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
268.20 SEK 		Abst. Kursziel aktuell:
23.04%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Volvo AB (B)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Volvo AB (B)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
18:31 Volvo AB Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:23 Volvo AB Outperform RBC Capital Markets
12:42 Volvo AB Buy UBS AG
10:31 Volvo AB Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:30 Volvo AB Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen