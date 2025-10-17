Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Swiss Re von 99 auf 130 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Philip Kett aktualisierte am Freitag sein Bewertungsmodell für den Rückversicherer. Dies sei notwendig gewesen, da die vorherigen Zahlen veraltet gewesen seien und nachfolgende Buchhaltungs- und Marktbewegungen einen Vergleich nicht erlaubten, hieß es. So wechselte er bei den Einnahmen von Bruttoprämien (GWP) zu Versicherungserlösen, was einen großen Teil der Verschiebung erkläre./rob/ajx/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Swiss Re AG Hold
Unternehmen:
Swiss Re AG
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
130.00 CHF
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
145.15 CHF
Abst. Kursziel*:
-10.44%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
145.19 CHF
Abst. Kursziel aktuell:
-10.46%
Analyst Name::
Philip Kett
KGV*:
-
Nachrichten zu Swiss Re AG
17:58
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
16:29
|Swiss Re Aktie News: Swiss Re tendiert am Freitagnachmittag tiefer (finanzen.ch)
15:58