Ryanair Aktie

23.61
EUR
-0.19
EUR
-0.80 %
11:43:51
BMN
08.09.2025 10:06:59

Ryanair Neutral

Ryanair
23.61 EUR -0.80%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktien von Ryanair von 29,50 auf 27,50 Euro gesenkt und die Papiere von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Die Triebfedern der Anlagestory seien weitgehend in der Kursentwicklung angekommen, schrieb Patrick Creuset in seiner am Montag vorliegenden Neubewertung. Seine Gewinnschätzungen ergäben im Vergleich mit dem Konsens inzwischen ein durchwachseneres Bild. Mit seiner Prognose für das bevorstehende Ergebnis des zweiten Geschäftsquartals liegt er leicht unter dem Konsens, für das Gesamtjahr auf Augenhöhe./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 06:00 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Ryanair Neutral
Unternehmen:
Ryanair 		Analyst:
Kursziel: 27.50 €
27.50 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
23.66 € 		Abst. Kursziel*:
16.23%
Rating update: Buy
Buy 		Kurs aktuell:
23.61 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16.48%
Analyst Name::
Patrick Creuset 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse