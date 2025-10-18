Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Deutsche Lufthansa Aktie

Hohe Standortkosten 18.10.2025 09:18:40

Lufthansa-Aktie: Verdoppelte Standortkosten setzen deutsche Inlandsflüge unter Druck

Lufthansa-Aktie: Verdoppelte Standortkosten setzen deutsche Inlandsflüge unter Druck

Lufthansa prüft infolge hoher Steuern und Gebühren eine drastische Kürzung ihres innerdeutschen Flugangebots.

Deutsche Lufthansa
7.15 EUR 0.00%
Kaufen Verkaufen
Das sagte CEO Carsten Spohr der Zeitung Welt am Sonntag in einem Interview.

"Ohne eine Reduzierung der Standortbelastungen werden weitere Streichungen unvermeidbar sein", zitiert die Zeitung den CEO in einer Vorabzusammenfassung des Interviews. "Es geht um rund hundert innerdeutsche Flüge pro Woche, die im kommenden Sommer nochmals wegfallen könnten."

Der Flugbetrieb innerhalb Deutschlands sei in einigen Bereichen nicht mehr wirtschaftlich, weil sich seit 2019 die staatlichen Standortkosten verdoppelt hätten. Verbindungen wie von München nach Münster/Osnabrück oder von München nach Dresden stünden auf dem Prüfstand. "Wir fliegen auf diesen Strecken jeden Tag defizitär." Im Falle der Streichung würde der Flughafen Münster/Osnabrück die letzte Anbindung an ein internationales Flugdrehkreuz der Lufthansa verlieren.

DOW JONES

Bildquelle: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images