Zeitreise per Google Maps - So funktioniert's

2007 startete das Street View Feature von Google Maps. Seitdem verwandelten Google Street View-Fahrzeuge tausende Kilometer auf der ganzen Welt in eine virtuelle 360-Grad-Ansicht. Während Metropolen bereits mehrere Male von den Fahrzeugen des Internetriesen abgefilmt wurden, gibt es Orte, deren Aufnahmen teilweise mehr als zehn Jahre alt sind.

Alte Street View-Aufnahmen bei Google Maps sichtbar machen

Google vergisst nie. Aus diesem Grund können zahlreiche Orte - quasi per Zeitreise-Funktion - aufgerufen und besucht werden. Um welche Orte es sich dabei genau handelt, wird dabei nur Nutzern der Google Maps Desktop Version angezeigt - Smartphone App-Nutzern stehen vergleichbare Funktionen bislang noch nicht zur Verfügung.

Um die Zeitreise bei Google Maps zu starten, muss die Street View-Funktion aktiviert werden. Dies wird per Doppelklick auf das gelbe Männchen realisiert, das sich am unteren rechten Bildschirmrand befindet. Dieses kann dann per Drag & Drop auf einem bestimmten Kartenausschnitt platziert werden. Sollten für den gewünschten Abschnitt historische Aufnahmen zur Verfügung stehen, ist dies über das Uhrensymbol in der oberen linken Info-Box zu erkennen.

Durch den erscheinenden Schieberegler ist es nun möglich, zu früheren Zeitpunkten zu springen und sich die Ansicht in einem Vorschaubild anzeigen zu lassen. Für die gewohnte Standard-Ansicht reicht ein Klick auf das Vorschaubild.

Vergangene Reisen wieder nachverfolgen

Nutzer, die ihren Standortverlauf bei Google Maps aktiviert haben, können über das Zeitachsen-Menü nachverfolgen, welche Orte sie in den letzten Monaten besucht und mit welchen Verkehrsmitteln sie Strecken zurückgelegt haben.

Android -Nutzer können inzwischen zusätzlich eine Zusammenfassung aller Reisen sehen, inklusive der zurückgelegten Kilometer und genutzten Transportmittel.

Redaktion finanzen.ch