Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

554.20
CHF
-4.60
CHF
-0.82 %
17:12:53
SWX
17.10.2025 16:37:52

Zurich Insurance Underweight

Zurich Insurance
554.35 CHF -1.18%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zurich auf "Underweight" mit einem Kursziel von 500 Franken belassen. Vor den Neunmonatszahlen des Versicherers Anfang November passte Kamran M Hossain sein Bewertungsmodell am Freitag an. Seine Schätzungen erhöhte er etwas./rob/ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 15:18 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 15:25 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Underweight
Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
500.00 CHF
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
554.40 CHF 		Abst. Kursziel*:
-9.81%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
554.35 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-9.80%
Analyst Name::
Kamran M Hossain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse