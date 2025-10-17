Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
554.20CHF
-4.60CHF
-0.82 %
17:12:53
SWX
17.10.2025 16:37:52
Zurich Insurance Underweight
Zurich Insurance
554.35 CHF -1.18%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zurich auf "Underweight" mit einem Kursziel von 500 Franken belassen. Vor den Neunmonatszahlen des Versicherers Anfang November passte Kamran M Hossain sein Bewertungsmodell am Freitag an. Seine Schätzungen erhöhte er etwas./rob/ajx/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 15:18 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 15:25 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Underweight
|
Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
500.00 CHF
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
554.40 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-9.81%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
554.35 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9.80%
|
Analyst Name::
Kamran M Hossain
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|
16:29
|Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance verzeichnet am Nachmittag Verluste (finanzen.ch)
|
15:58
|Handel in Zürich: SLI notiert im Minus (finanzen.ch)
|
12:29