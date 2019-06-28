Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
AIXTRON Aktie

9.37
CHF
0.12
CHF
1.30 %
28.06.2019
SWX
AIXTRON SE Neutral

AIXTRON
12.39 CHF 0.97%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aixtron auf "Neutral" mit einem Kursziel von 13,40 Euro belassen. Nach den schwächer als erwartet ausgefallenen Eckdaten für das dritte Quartal und der Senkung des 2025er-Ausblicks dürften die Konsensschätzungen für das diesjährige operative Ergebnis (Ebit) im Schnitt um drei bis vier Prozent sinken, schrieb Analyst Craig McDowell am Freitag nach der Zahlenveröffentlichung des Anlagenbauers für die Halbleiterindustrie./rob/ajx/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 14:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 14:50 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

