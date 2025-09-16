Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33
Ryanair Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Ryanair auf "Outperform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Kerosinpreise gäben der europäischen Luftfahrt im dritten Quartal weiter Rückenwind und stützten die Profitabilität, schrieb Alex Irving in einer am Dienstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Unter den Fluggesellschaften stehe Lufthansa wegen der schwachen heimischen Nachfrage am meisten unter Druck. Dagegen sollte Ryanair von der niedrigen Vergleichsbasis aus dem Vorjahr profitieren. Der Favorit des Experten bleibt IAG. Mit Blick auf die Flughafenbetreiber sieht er in Griechenland sowie im türkischen Antalya ein geringfügig schwächeres Wachstum, während die Dynamik in Frankfurt zunehmen sollte. Irving präferiert hier Fraport und Aena gegenüber Aeroports de Paris und Flughafen Zürich AG./gl/men;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ryanair Outperform
|
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
28.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
23.72 €
|
Abst. Kursziel*:
18.04%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
23.56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.85%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ryanair
|
31.08.25
|August 2025: Analysten sehen Potenzial bei Ryanair-Aktie (finanzen.net)
|
15.08.25
|Ryanair-Aktie stabil: Bodenpersonal in Spanien streikt (AWP)
|
31.07.25
|So stuften die Analysten die Ryanair-Aktie im vergangenen Monat ein (finanzen.net)
|
21.07.25
|Ryanair-Aktie hebt ab und erzielt Rekordhoch: Ryanair verdoppelt wegen höheren Ticketpreisen Quartalsgewinn (AWP)
|
21.07.25
|Ryanair könnte Annahme von Boeing-Maschinen wegen Zöllen verzögern (Dow Jones)
|
21.07.25
|Teurere Tickets verdoppeln Gewinn von Ryanair - Aktie auf Rekordhoch (AWP)
|
21.07.25
|Überzeugende Quartalszahlen bescheren Ryanair Rekordhoch (AWP)
|
21.07.25
|Wdh: Höhere Ticketpreise: Ryanair verdoppelt Quartalsgewinn (AWP)
Analysen zu Ryanair
|12:00
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|08:09
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.25
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|09.09.25
|Ryanair Buy
|UBS AG
|08.09.25
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktuelle Aktienanalysen
|12:07
|
Bernstein Research
Fraport Outperform
|12:06
|
Bernstein Research
AIR France-KLM Market-Perform
|12:03
|
Bernstein Research
easyJet Market-Perform
|12:03
|
Bernstein Research
International Consolidated Airlines Outperform
|12:00
|
Bernstein Research
Ryanair Outperform
|11:58
|
Bernstein Research
Lufthansa Market-Perform
|11:30
|
Barclays Capital
Grand City Properties Underweight