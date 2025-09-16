Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'114 -0.3%  SPI 16'839 -0.3%  Dow 45'883 0.1%  DAX 23'630 -0.5%  Euro 0.9342 -0.1%  EStoxx50 5'437 -0.1%  Gold 3'693 0.4%  Bitcoin 91'330 -0.4%  Dollar 0.7911 -0.4%  Öl 67.4 -0.1% 
Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33

23.56
EUR
-0.34
EUR
-1.42 %
13:04:42
BMN
16.09.2025 12:00:19

Ryanair Outperform

Ryanair
23.56 EUR -1.42%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Ryanair auf "Outperform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Kerosinpreise gäben der europäischen Luftfahrt im dritten Quartal weiter Rückenwind und stützten die Profitabilität, schrieb Alex Irving in einer am Dienstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Unter den Fluggesellschaften stehe Lufthansa wegen der schwachen heimischen Nachfrage am meisten unter Druck. Dagegen sollte Ryanair von der niedrigen Vergleichsbasis aus dem Vorjahr profitieren. Der Favorit des Experten bleibt IAG. Mit Blick auf die Flughafenbetreiber sieht er in Griechenland sowie im türkischen Antalya ein geringfügig schwächeres Wachstum, während die Dynamik in Frankfurt zunehmen sollte. Irving präferiert hier Fraport und Aena gegenüber Aeroports de Paris und Flughafen Zürich AG./gl/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 21:25 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 05:00 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ryanair Outperform
Unternehmen:
Ryanair 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
28.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
23.72 € 		Abst. Kursziel*:
18.04%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
23.56 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18.85%
Analyst Name::
Alex Irving 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

12:00 Ryanair Outperform Bernstein Research
08:09 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.09.25 Ryanair Outperform Bernstein Research
09.09.25 Ryanair Buy UBS AG
08.09.25 Ryanair Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen
