NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Sixt von 110 auf 100 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Autovermieter scheine bei den Anlegern erneut in Ungnade gefallen zu sein, schrieb Constantin Hesse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Bedenken bezüglich der sogenannten optionalen Ausgaben wie etwa zusätzliche Fahrzeugausstattungen seien zwar berechtigt, aber übertrieben, insbesondere nach dem soliden Sommergeschäft. Die starke Position in Europa und das Potenzial für Marktanteilsgewinne in den USA untermauerten die soliden Wachstumsaussichten./rob/la/he;