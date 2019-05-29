Sixt Aktie 348141 / DE0007231326
Sixt SE St Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Sixt von 110 auf 100 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Autovermieter scheine bei den Anlegern erneut in Ungnade gefallen zu sein, schrieb Constantin Hesse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Bedenken bezüglich der sogenannten optionalen Ausgaben wie etwa zusätzliche Fahrzeugausstattungen seien zwar berechtigt, aber übertrieben, insbesondere nach dem soliden Sommergeschäft. Die starke Position in Europa und das Potenzial für Marktanteilsgewinne in den USA untermauerten die soliden Wachstumsaussichten./rob/la/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Sixt SE St.
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
100.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
75.05 €
Abst. Kursziel*:
33.24%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
73.80 €
Abst. Kursziel aktuell:
35.50%
Analyst Name::
Constantin Hesse
KGV*:
-
