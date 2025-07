NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ryanair nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 23,40 Euro auf "Hold" belassen. Analystin Jaina Mistry prognostizierte Kursgewinne der Aktien als Reaktion auf die Zahlen. Denn diese hätten die Erwartungen deutlich überboten. So liege der Umsatz um 3 Prozent über der Konsensschätzung und das operative Ergebnis sogar um 17 Prozent. Der Billigflieger habe eine gute Kostenkontrolle gezeigt, so Mistrys erste Einschätzung am Montag./rob/bek/ag;