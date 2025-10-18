Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Airbus-Aktie: Indische IndiGo bestellt 30 A350
Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh Aktie

Auftragsbestand 18.10.2025 06:31:00

Airbus-Aktie: Indische IndiGo bestellt 30 A350

Die indische Fluglinie Indigo hat 30 Airbus A350-Flugzeuge jetzt fest bestellt.

Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh
51.00 EUR -1.92%
Damit erhöht sich der A350-Auftragsbestand der Airline auf insgesamt 60 Flugzeuge, wie Airbus am Freitagnachmittag mitteilte. Finanzielle Einzelheiten zu dem Festauftrag nannte Airbus nicht.

Der Airbus A350 ist ein zweistrahliges Langstrecken-Grossraumflugzeug. Das Verkehrsflugzeug hat den höchsten Anteil an Kohlenstofffaserverbundwerkstoffen in Rumpf- und Tragflächenstruktur. Indien gehört zu den am schnellsten wachsenden Luftverkehrsmärkten der Welt und verzeichnet einen starken Anstieg des internationalen Reiseverkehrs.

DJG/cbr/cln

DOW JONES

