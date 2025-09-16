Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
16.09.2025 08:09:30

Ryanair Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Ryanair auf "Overweight" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Er werde nun vorsichtiger für das Kurzstreckengeschäft der europäischen Fluggesellschaften, da ein zunehmendes Kapazitätenwachstum auf nachgebende Preistrends treffe, schrieb Harry Gowers in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Dies gelte insbesondere für den gesättigten Markt für britische Urlaubsflüge. Gowers' Favorit im Billigfliegersegment ist indes Ryanair. Er verwies auf das geringere Volumenwachstum der Iren, das diversifizierte Streckennetz, die vergleichsweise niedrigen Vergleichskennziffern aus dem Vorjahr und den Spielraum für positive Überraschungen. Dagegen stufte der Experte Easyjet ab und drückte dessen Aktie zudem den Stempel "Negative Catalyst Watch" auf, womit er seinen skeptischen Erwartungen für die anstehenden Geschäftsjahreszahlen Ausdruck verlieh./gl/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 22:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

