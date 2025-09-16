Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Ryanair auf "Overweight" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Er werde nun vorsichtiger für das Kurzstreckengeschäft der europäischen Fluggesellschaften, da ein zunehmendes Kapazitätenwachstum auf nachgebende Preistrends treffe, schrieb Harry Gowers in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Dies gelte insbesondere für den gesättigten Markt für britische Urlaubsflüge. Gowers' Favorit im Billigfliegersegment ist indes Ryanair. Er verwies auf das geringere Volumenwachstum der Iren, das diversifizierte Streckennetz, die vergleichsweise niedrigen Vergleichskennziffern aus dem Vorjahr und den Spielraum für positive Überraschungen. Dagegen stufte der Experte Easyjet ab und drückte dessen Aktie zudem den Stempel "Negative Catalyst Watch" auf, womit er seinen skeptischen Erwartungen für die anstehenden Geschäftsjahreszahlen Ausdruck verlieh./gl/tih;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ryanair Overweight
Unternehmen:
Ryanair
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
30.00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
23.72 €
Abst. Kursziel*:
26.48%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
23.50 €
Abst. Kursziel aktuell:
27.66%
Analyst Name::
Harry Gowers
KGV*:
-
Nachrichten zu Ryanair
31.08.25
|August 2025: Analysten sehen Potenzial bei Ryanair-Aktie (finanzen.net)
15.08.25
|Ryanair-Aktie stabil: Bodenpersonal in Spanien streikt (AWP)
31.07.25
|So stuften die Analysten die Ryanair-Aktie im vergangenen Monat ein (finanzen.net)
21.07.25
|Ryanair-Aktie hebt ab und erzielt Rekordhoch: Ryanair verdoppelt wegen höheren Ticketpreisen Quartalsgewinn (AWP)
21.07.25
|Ryanair könnte Annahme von Boeing-Maschinen wegen Zöllen verzögern (Dow Jones)
21.07.25