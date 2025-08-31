|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
02.09.2025 13:00:55
Ryanair Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ryanair mit einem Kursziel von 23,40 Euro auf "Hold" belassen. Die Passagierzahlen hätten im August erneut ein Rekordniveau erreicht, schrieb Jaina Mistry am Dienstag. Das Ziel für das Gesamtgeschäftsjahr 2026 entspreche den Markterwartungen./rob/ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2025 / 02:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 02:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 02:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ryanair Hold
|
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
23.40 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
24.17 €
|
Abst. Kursziel*:
-3.19%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
24.06 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2.74%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Ryanair
|
15.08.25
|Ryanair-Aktie stabil: Bodenpersonal in Spanien streikt (AWP)
|
31.07.25
|So stuften die Analysten die Ryanair-Aktie im vergangenen Monat ein (finanzen.net)
|
21.07.25
|Ryanair-Aktie hebt ab und erzielt Rekordhoch: Ryanair verdoppelt wegen höheren Ticketpreisen Quartalsgewinn (AWP)
|
21.07.25
|Ryanair könnte Annahme von Boeing-Maschinen wegen Zöllen verzögern (Dow Jones)
|
21.07.25
|Teurere Tickets verdoppeln Gewinn von Ryanair - Aktie auf Rekordhoch (AWP)
|
21.07.25
|Überzeugende Quartalszahlen bescheren Ryanair Rekordhoch (AWP)
|
21.07.25
|Wdh: Höhere Ticketpreise: Ryanair verdoppelt Quartalsgewinn (AWP)
|
20.07.25
|Ausblick: Ryanair legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Ryanair
|13:00
|Ryanair Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.25
|Ryanair Buy
|UBS AG
|20.08.25
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|13.08.25
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|06.08.25
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|13:00
|Ryanair Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.25
|Ryanair Buy
|UBS AG
|20.08.25
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|13.08.25
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|06.08.25
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|27.08.25
|Ryanair Buy
|UBS AG
|20.08.25
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|13.08.25
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|06.08.25
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|30.07.25
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|13:00
|Ryanair Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.25
|Ryanair Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.25
|Ryanair Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Ryanair Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.03.25
|Ryanair Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Ryanair
|24.05
|-3.76%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:01
|
Bernstein Research
Netflix Outperform
|13:00
|
Jefferies & Company Inc.
Ryanair Hold
|12:50
|
DZ BANK
Netflix Kaufen
|12:23
|
Morgan Stanley
Deutsche Bank Overweight
|11:18
|
Morgan Stanley
UniCredit Equal-weight
|11:17
|
Bernstein Research
Nestlé Market-Perform
|11:15
|
UBS AG
Hennes & Mauritz AB Neutral