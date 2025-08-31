Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ryanair mit einem Kursziel von 23,40 Euro auf "Hold" belassen. Die Passagierzahlen hätten im August erneut ein Rekordniveau erreicht, schrieb Jaina Mistry am Dienstag. Das Ziel für das Gesamtgeschäftsjahr 2026 entspreche den Markterwartungen./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2025 / 02:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 02:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ryanair Hold
Unternehmen:
Ryanair 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
23.40 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
24.17 € 		Abst. Kursziel*:
-3.19%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
24.06 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-2.74%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Ryanair

Analysen zu Ryanair

13:00 Ryanair Hold Jefferies & Company Inc.
27.08.25 Ryanair Buy UBS AG
20.08.25 Ryanair Outperform Bernstein Research
13.08.25 Ryanair Outperform Bernstein Research
06.08.25 Ryanair Outperform Bernstein Research
